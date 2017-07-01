Во Франции обнаружили очаг птичьего гриппа
1 июля 2017 - 16:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Очаг распространения высокоактивного вируса птичьего гриппа H5N3 обнаружен в северной части Франции. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия страны.
Эксперты обнаружили вирус 30 июня на одном из птичьих дворов коммуны Брийон (департамент Нор).
«Вирус является высокопатогенным», - подчеркивает ведомство. По его данным, в коммуне вокруг очага вируса создана закрытая зона радиусом 3 км и зона наблюдения радиусом 10 км, пишет ТАСС.
«Перевозка и другое перемещение домашней птицы в этих зонах категорически запрещены, усилены меры биобезопасности», - сообщает Минсельхоз.
В профилактических целях 29 июня в зоне обнаружения заболевания было забито 230 птиц. По сведениям экспертов ведомства, высокая смертность кур наблюдается в данном хозяйстве с 21 июня.
Французский очаг вируса H5N3 находится всего в 15 км от того очага птичьего гриппа, который был обнаружен на территории Бельгии в районе городе Турне 23 июня 2017 года. По мнению французских экспертов, вирус был перенесен на территорию Франции с закупленными в бельгийском Турне птенцами кур и с голубями. Как подчеркивает французское министерство, «с начала июня этого года в Бельгии были выявлены 11 очагов птичьего гриппа» в малых хозяйствах. В Люксембурге за это время были обнаружены еще 4 очага.
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