Джек Блэк снялся в байопике «Король польки» от Netflix
1 июля 2017 - 17:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный комик и актер Джек Блэк, в последнее время ставший очень активным в творческом плане, снимется в трагикомедийном байопике от Netflix под названием «Король польки».
Ян Леван, по событиям невероятно удивительной жизни которого будет поставлена картина, играл в небольших польских клубах по ночам, а так же в польском костеле для прихожан. Музыкальную деятельность он совмещал с работой в гостинице, зарабатывая себе на жизнь и на раскрутку своей музыкальной мечты. Упорно продвигаясь к своей цели, в конечном итоге он создал весьма успешный музыкальный коллектив, у которого были свои поклонники. Со своей группой он даже был номинирован на премию «Грэмми» и выступал у Дональда Трампа в Атлантик-Сити, пишет RG со ссылкой на Variety.
Помимо звезды «Школы рока» и «Берни», в ленте сыграли Джейсон Шварцман, Дженни Слейт, Ванесса Байер, Дж.Б. Смув и Джеки Уивер. За сценарий и постановку отвечают авторы «Американской истории преступлений» Майя Форбс (режиссер) и Уоллес Володарски (сценарист), на режиссерском поприще по отдельности отметившиеся драмой «Бесконечно белый медведь» и, соответственно, молодежным ромкомом «Парни из женской общаги».
Мировая премьера картины состоялась зимой, в рамках минувшего кинофестиваля «Сандэнс». Интернет-релиз состоится до конца 2017 года.
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