Турция значительно расширила свое военное присутствие в Катаре

PanARMENIAN.Net - Турция значительно расширила свой военный контингент в Катаре. Анкара увеличила численность турецких военных в этой стране до 1000 человек.

В июле военнослужащие Турции и Катара проведут совместные военные учения в целях «усиления обороноспособности Катара, координации усилий в борьбе с терроризмом, а также поддержания стабильности и безопасности в регионе», пишет RG со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

22 июня турецкий Генштаб сообщал, что военный контингент Турции на территории Катара составляет 113 человек и пять бронетранспортеров.

Парламент Турции 7 июня принял закон, который позволяет размещать турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Соответствующее соглашение между странами было подписано в 2015 году.

В начале июня восемь стран Ближнего Востока разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических организаций и дестабилизации ситуации в регионе.

24 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал Al Jazeera. На это Дохе дается десять дней. Катар назвал выдвинутые условия нереалистичными и призвал пересмотреть их.