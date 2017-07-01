Турция значительно расширила свое военное присутствие в Катаре
1 июля 2017 - 17:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Турция значительно расширила свой военный контингент в Катаре. Анкара увеличила численность турецких военных в этой стране до 1000 человек.
В июле военнослужащие Турции и Катара проведут совместные военные учения в целях «усиления обороноспособности Катара, координации усилий в борьбе с терроризмом, а также поддержания стабильности и безопасности в регионе», пишет RG со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
22 июня турецкий Генштаб сообщал, что военный контингент Турции на территории Катара составляет 113 человек и пять бронетранспортеров.
Парламент Турции 7 июня принял закон, который позволяет размещать турецких военнослужащих на базе в Катаре и сотрудничество по обучению жандармерии в этой стране. Соответствующее соглашение между странами было подписано в 2015 году.
В начале июня восемь стран Ближнего Востока разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в финансировании террористических организаций и дестабилизации ситуации в регионе.
24 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн потребовали от Катара разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и спутниковый телеканал Al Jazeera. На это Дохе дается десять дней. Катар назвал выдвинутые условия нереалистичными и призвал пересмотреть их.
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