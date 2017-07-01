Демократическая партия НКР выдвинула Бако Саакяна на пост президента республики
1 июля 2017 - 18:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Демократическая партия НКР 1 июля провела 5-й съезд, на котором выдвинула кандидатуру действующего президента Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Бако Саакяна на пост президента страны.
Кандидатура Саакяна была одобрена единогласно.
Выборы президента НКР ожидаются 19-29 июля. До 2020 года республикой будет руководить избранный Национальным Собранием президент, после чего, как и положено, будут проводится общенациональные выборы.
Бако Саакян занимает пост президента Нагорно-Карабахской Республики с 7 сентября 2007 года.
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