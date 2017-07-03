В Армении температура воздуха с 3-5 июля постепенно повысится, затем понизится
3 июля 2017 - 10:24 AMT
PanARMENIAN.Net - С 3-5 июля на территории Армении ожидается погода без осадков, в вечерние часы с 6-7 июля в основном в северных районах ожидается дождь с грозой.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха с 3-5 июля постепенно повысится на 2-4 градуса, затем понизится на столько же.
В Ереване с 3-7 июля ожидается погода без осадков.
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