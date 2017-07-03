Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг в направлении Мартунинского района
3 июля 2017 - 10:19 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 июля, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана в направлении Мартунинского района, северо-восточнее населенного пункта Ашаги Вейсали.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Огнен Йович (Босния и Герцеговина).
Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.
23 июня, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана северо-западнее села Талиш Мартакертского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
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