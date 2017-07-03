Аронян разделил 5-6 места на Grand Chess Tour

PanARMENIAN.Net - В бельгийском городе Лёвене завершился второй этап Grand Chess Tour. 10 гроссмейстеров соревновались в рапиде и блице.

Армянский гроссмейстер Левон Аронян разделил 4-5 места в блице и 5-6 места в общем зачете, передает пресс-служба НОК РА.

Ранее Аронян разделил 5-7 места в рапиде.

Итоги блица: 1. Карлсен – 14,5 очка; 2-3. Гири, Вашье-Лаграв – по 10; 4-5. Аронян, Крамник – по 9,5; 6. Непомнящий – 9; 7-8. Со, Иванчук – по 8,5; 9. Ананд – 8; 10. Джобава – 2,5.

Общий зачет (рапид + блиц). 1. Карлсен – 25,5 очка; 2. Со – 22,5; 3. Вашье-Лаграв – 22; 4. Гири – 20; 5-6. Аронян, Крамник – по 18,5; 7. Непомнящий – 18; 8. Ананд – 16; 9. Иванчук – 15,5; 10. Джобава – 3,5.

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) опубликовала рейтинговые таблицы по положению на 1 июля. Армянский гроссмейстер Левон Аронян улучшил свою позицию в рейтинге, поднявшись на 3 места - с 7-го на 4-е. Список сильнейших шахматисотв мира продолжает возглавлять чемпион мира Магнус Карлсен (2822 рейтинговых единиц).