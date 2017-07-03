Стрельба у мечети во Франции: Ранены 8 человек

PanARMENIAN.Net - Восемь человек ранены в результате стрельбы у мечети во французском городе Авиньон.

Поздно вечером 2 июля, местная полиция считает инцидент скорее «сведением счетов», чем террористической атакой. По неподтвержденным данным, среди раненых - 7-летний ребенок, пишет РИА Новости со ссылкой на газету La Provence.

Газета также цитирует очевидцев, которые рассказали, что один из двух стрелявших, чьи лица были скрыты под масками, открыл огонь около 22:30 по местному времени, когда люди выходили из мечети. После стрельбы нападавшие сумели скрыться. О состоянии пострадавших ничего не сообщается. Полиция предполагает, что между местной молодежью мог возникнуть конфликт, что и привело к стрельбе.

29 июня был арестован неизвестный мужчина, который попытался въехать на автомобиле в толпу людей рядом с мечетью в парижском пригороде Кретей. В результате этого происшествия никто не пострадал.