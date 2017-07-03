Юная армянская фехтовальщица победила в международном турнире

PanARMENIAN.Net - Воспитанница московского спортклуба ЦСКА 13-летняя Аида Алоян стала победительницей юношеского международного турнира по фехтованию, который прошел 2-го июля в Батуми. Об этом сообщил тренер рапиристки, мастер спорта СССР по фехтованию Гагик Оганнесян, пишет агентство «Новости-Армения».

В юношеском турнире приняли участие фехтовальщики из Армении, Грузии, России, Азербайджана и Абхазии.

Успех на турнире - не первая победа в семье юной фехтовальщицы. На состоявшемся 14 мая Кубке Армении по фехтованию среди женщин старшая сестра спортсменки Анаит Алоян заняла первое место.