Юная армянская фехтовальщица победила в международном турнире
3 июля 2017 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Воспитанница московского спортклуба ЦСКА 13-летняя Аида Алоян стала победительницей юношеского международного турнира по фехтованию, который прошел 2-го июля в Батуми. Об этом сообщил тренер рапиристки, мастер спорта СССР по фехтованию Гагик Оганнесян, пишет агентство «Новости-Армения».
В юношеском турнире приняли участие фехтовальщики из Армении, Грузии, России, Азербайджана и Абхазии.
Успех на турнире - не первая победа в семье юной фехтовальщицы. На состоявшемся 14 мая Кубке Армении по фехтованию среди женщин старшая сестра спортсменки Анаит Алоян заняла первое место.
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Армянский тяжелоатлет был лучшим в обоих упражнениях. В рывке он поднял 191 кг, а в толчке - 235 кг
Она также завоевала малую серебряную медаль в толчке зафиксировав над головой 125 кг. А в рывке армянская тяжелоатлетка стала 4-й (98 кг)
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