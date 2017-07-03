В Армении действительны заключенные за границей однополые браки

PanARMENIAN.Net - Однополые браки, заключенные в странах, где они разрешены, действительны в Армении. Об этом PanARMENIAN.Net заявили в министерстве юстиции Армении.

В соответствии с 143 статьей Семейного кодекса РА, браки между гражданами Армении и между армянскими и иностранными гражданами или лицами без гражданства, которые были заключены за пределами Армении с учетом законодательства государства, на территории которого они были заключены, В Армении действительны в случае консульской легализации.

2-й пункт этой же статьи предусматривает, что в случае консульской легализации в РА действительны также браки, заключенные за границей между иностранными гражданами, если было сохранено законодательство государства.

Получается, что если брак был заключен в соответствии с законодательством какой-либо страны, то в Армении он действителен вне зависимости от пола супругов, так как в этой статье Семейного кодекса РА ничего не написано о поле брачующихся.

Немецкий бундестаг одобрил 30 июня закон о «браке для всех», который предусматривает полное признание однополых браков в Германии. Закон еще должен быть утвержден бундесратом и подписан президентом Германии, ожидается, что он вступил в силу в конце года. За проголосовали 393 депутата, против — 226, четверо воздержались. Однополые браки ранее были легализованы примерно в десяти странах Европы, в том числе в таких крупных как Великобритания, Франция и Испания.