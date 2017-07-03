В РФ появится система управления российским интернетом к 2019 году
3 июля 2017 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Профильные министерства РФ разрабатывают законопроект, цель которого — создание «правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики» в России и интеграции ее с цифровыми экономиками членов Евразийского экономического союза. Поручение по его созданию отдал президент РФ Владимир Путин, документ должен вступить в силу в 2019 году, передает РБК.
Согласно законопроекту, к концу 2018 года в России должна появиться «система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета». В 2019 году планируют запустить прототип архитектуры, обеспечивающей в том числе анализ трафика рунета для использования его детьми.
К указанному сроку чиновники хотят установить контроль за информационной и технической политикой в интернете и исключить «безответственность и анонимность» пользователей.
В документе указаны планы, по которым к 2024 году 97% домов в России должны обеспечить интернетом, а городах-миллионниках должно появиться 5G-покрытие. К тому же сроку по планам в стране запустят десять высокотехнологичных конкурентоспособных предприятий и средних цифровых платформ, в том числе в области «умного» города и цифрового образования.
Документ предполагает снижение доли иностранного софта до 10%, а оборудования — до 50%, для этого российским производителям выделят преференции к 2018 году. С 2019 года на все ввозимые компьютеры будут устанавливать российские антивирусы.
К 2024 году в каждом из федеральных округов страны должно появиться по одному опорному ЦОДу (центру обработки данных).
Кроме того, должны быть реализованы не менее 30 исследовательских проектов в области цифровой экономики с объемом бюджета не менее 100 млн руб.
Законопроект «Цифровая экономика» разрабатывает Минкомсвязи. Первый вариант проекта программы министерство отправило в правительство в середине мая, с тех пор он обсуждался на различных площадках, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. По его итогам Владимир Путин поручил правительству до 1 июля доработать и представить проект программы на рассмотрение Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, «предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования».
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