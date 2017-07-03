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Арабские страны продлили срок ультиматума Катару на 2 суток

Арабские страны продлили срок ультиматума Катару на 2 суток
3 июля 2017 - 11:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн продлили срок ультиматума Катару на 48 часов.

Таким образом четверка государств выполнила просьбу еще одной арабской страны, Кувейта, который выступает посредником в разразившемся кризисе. О продлении срока ультиматума стало известно 3 июля, пишет Deutsche Welle.

Просьба от отсрочке исходила от самого Катара, передавало агентство Kuna. Правительству Кувейта, являющемуся посредником в переговорах между Катаром и арабскими странами, просьбу передал катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Официальная Доха обвиняется в поддержке терроризма. Были приостановлены все дипломатические и экономические отношения четырех государств с Катаром. Ранее в адрес страны, которая в 2022 году должна принять чемпионат мира по футболу, был выдвинут список требований из 13 пунктов. В их числе - закрытие телеканала Аль-Джазира и турецкой военной базы, разрыв дипотношений с Ираном и остановка финансирования террористических групп. Изначально требования должны были быть выполнены до 2 июля включительно.

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани ранее заявил, что правительство его страны отвергло все требования. Помимо этого в Дохе считают обвинения со стороны четырех государств необоснованными.

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Deutsche Welle: Срок ультиматума Катару продлен на 48 часов
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