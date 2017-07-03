SIPRI: Количество ядерного оружия в мире уменьшилось, однако оно активно модернизируется

PanARMENIAN.Net - За последний год количество ядерного оружия в мире уменьшилось, однако ведущие державы все активнее инвестируют в его модернизацию. Такой вывод делают сотрудники Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) в своем ежегодном отчете, представленном 3 июля.

По данным SIPRI, в 2017 году в мире насчитывается 14 935 ядерных боеголовок (в 2016 году эта цифра составляла 15 395). 93 процента мирового ядерного арсенала приходится на долю двух стран: Россия обладает в общей сложностью 7 000 ядерными боеголовками и США - 6 800, из них на вооружении находятся соответственно 1 950 и 1 800. Оставшуюся часть делят семь государств: Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея, пишет Deutsche Welle.

Хотя в последнее время в международных переговорах о запрете ядерного оружия был достигнут прогресс, все без исключения ядерные державы по-прежнему осуществляют долгосрочные программы модернизации своих стратегических сил, поясняет эксперт SIPRI Шеннон Кайл. «Это говорит о том, что ни одна из этих стран в обозримом будущем не готова отказаться от своего ядерного арсенала», - полагает специалист.

К примеру, США в период с 2017 по 2026 год готовятся потратить на обслуживание и модернизацию своего ядерного арсенала 400 млрд долларов, говорится в докладе. А в ближайшие 30 лет Белый дом готов выделить на эти цели до 1 трлн долларов.

КНДР вполне по силам создание миниатюрных боеголовок для оснащения ракет малой и средней дальности, говорится в отчете SIPRI.

«Судя по всему, КНДР удалось достичь технического прогресса в осуществлении своих ядерной и ракетной программ и, возможно, создать до 20 ядерных боеголовок», предполагают авторы доклада. В то же время прямых доказательств того, что Пхеньян располагает ядерными боеголовками для оснащения баллистических ракет, по-прежнему нет.

В Евросоюзе ядерным оружием обладают лишь две страны - Великобритания и Франция. По данным на январь 2017 года, британский ядерный арсенал насчитывает 215 боеголовок, более половины из которых готовы к оперативному использованию в случае войны. В 2016 году парламент страны проголосовал за модернизацию британских подводных лодок,оснащенных ядерными баллистическими ракетами «Трайдент».

В свою очередь в арсенале Франции имеется примерно 300 боеголовок. Париж также объявил о планах по модернизации своих ядерных сил. К 2035 году Франция намерена ввести в эксплуатацию атомную субмарину нового поколения с баллистическими ракетами на борту.

Среди стран Азии самым крупным ядерным арсеналом обладает Китай: в распоряжении Пекина находятся около 270 боеголовок. Второе место занимает Пакистан (140 боеголовок), третье - Индия (130 боеголовок).

Согласно более раннему докладу SIPRI, 2016 году общий объем военных расходов в мире вырос на 0,4% по сравнению с 2015 годом, до $1.69 трлн.