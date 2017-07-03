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Под центром Мехико обнаружена башня из черепов

Под центром Мехико обнаружена башня из черепов
3 июля 2017 - 13:31 AMT

PanARMENIAN.Net - В ходе раскопок ацтекского храма Темпло Майор в Мехико археологи обнаружили башню из 650 черепов, а также тысячи других фрагментов человеческих останков.

Диаметр башни составил около шести метров. Сооружение находилось в углу одного из помещений храма, посвященного Уицилопочтли — ацтекскому богу солнца и войны. До основания башни раскопки пока не добрались, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

Как рассказали специалисты, свидетельства о «внушительной башне из черепов, которая вселяла страх в испанских завоевателей», сохранились со времен Эрнана Кортеса — конкистадора, захватившего Теночтитлан (ныне — Мехико) в 1521 году.

Историки предполагали, что черепа принадлежали захваченным и казненным воинам — подобные «курганы» встречаются у многих культур доколумбовой Америки. Однако археологи обнаружили, что в башне черепов многие принадлежали женщинам и детям.

Предположительно, башня связана с ритуалами человеческих жертвоприношений, распространенными у ацтеков. В частности, регулярных жертвоприношений требовал и Уицилопочтли — считалось, что таким образом бог солнца пополняет силы для битвы с тьмой.

Темпло Майор — крупнейший храмовый комплекс Теночтитлана. Он был построен около 1325 года и почти полностью разрушен после завоевания города испанцами в 1521 году. Храм представлял собой сдвоенную пирамиду и был посвящен двум богам: богу солнца Уицилопочтли и богу земледелия Тлалоку. В комплекс также входила башня, посвященная богу ветра — Эекатлю.

Остатки нижней части храма были найдены в ходе работ по прокладке кабеля в Мехико в 1978 году. Первые раскопки длились до 1982 года, в настоящее время руины и музей открыты для посещения. Работы, в ходе которых были обнаружены черепа, начались в 2015 году.

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Meduza: Археологи обнаружили под центром Мехико башню из черепов
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