Рейтинг неодобрения Трампа достиг 57%
3 июля 2017 - 13:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Согласно данным опроса, проведенного исследовательской компанией Gallup, рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа достиг 57%.
В середине июня 60% американцев неодобрительно отзывались о деятельности президента. Примечательно, что в первые недели работы Дональда Трампа этот показатель составлял 44%, пишет «Ъ».
Gallup проводит ежедневный телефонный опрос среди 1.5 тысячи совершеннолетних американцев. Погрешность составляет около 3%.
В мае доля избирателей, которые не одобряют деятельность президента США, достигла 58%. Как отмечается в опросе общественного мнения, проведенном Квиннипэкским университетом, «американские избиратели, которые слегка поддержали своим одобрением президента Трампа после ракетных ударов в Сирии, сегодня изменили свое мнение, снизив рейтинг до почти рекордно низкого уровня».
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Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
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