Курды осуществили одновременно 4 атаки на юго-востоке Турции
3 июля 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - В трех юго-восточных провинциях Турции боевики Рабочей партии Курдистана (РПК) провели четыре атаки на турецких силовиков и рабочих.
В провинции Хаккяри в результате подрыва управляемого фугаса погиб солдат, в провинции Ван — ранены два бойца деревенской самообороны, один из которых позже скончался в больнице. В провинции Ширнак боевики РПК атаковали рабочих, ремонтирующих дорогу на подъезде к военной базе. Два человека погибли, еще пять ранены, пишет Lenta.ru со ссылкой на Reuters.
Одновременно курдские борцы за независимость расстреляли еще одну бригаду неподалеку от той же базы, убив одного рабочего. По словам турецких военных, им удалось уничтожить трех нападавших.
Всего за неделю турецкие силовики отчитались об уничтожении 55 боевиков РПК, еще четверо курдов попали в плен в бою, 11 сдались добровольно.
Конфликт Турции с РПК длится уже более 33 лет и унес жизни 40 тыс человек. После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в столкновениях с курдскими повстанцами погибли более 800 военных и полицейских. Генштаб Турции сообщил об уничтожении за этот период более 10 тысяч курдских повстанцев. Однако представители прокурдской Партии демократии народов утверждают, что в ходе антитеррористической операции погибли сотни мирных жителей.
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