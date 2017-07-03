Ученые разработали мобильное приложение для борьбы со слабоумием
3 июля 2017 - 14:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Группа ученых из Кембриджского университета разработала мобильное приложение, которое позволяет снизить риск развития слабоумия. Работа была опубликована в журнале The International Journal of Neuropsychopharmacology.
Специалисты придумали новый способ улучшения памяти у людей, страдающих умеренным когнитивным расстройством. Авторы работы описывают недуг как «переходный период между «здоровым старением» и деменцией», пишет Lenta.ru.
Классические методы борьбы с ним подвергаются критике из-за того, что пациент быстро начинает скучать во время выполнения упражнений и теряет мотивацию.
Ученые создали игру для мобильного устройства, в которой пациентам нужно выполнять задания и зарабатывать монетки. Всего в исследовании приняли участие 42 человека с умеренными когнитивными расстройствами. Часть из них на протяжении четырех недель выполняла задания на гаджете, тогда как остальные — посещали клинику для выполнения упражнений.
Результаты исследования показали, что в игровой форме пациенты быстрее справлялись с заданиями, допускали на треть меньше ошибок и улучшили показатели памяти на 40 процентов.
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