Раскрыты подробности сюжета продолжения «Фантастических тварей»

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Warner Bros. раскрыла подробности сюжета «Фантастических тварей 2».

Действие сиквела будет происходить в 1927 году, через несколько месяцев после событий фильма «Фантастические твари и где они обитают». Молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) объединится с главным героем первой ленты Ньютом Скамандером (Эдди Редмэйн), чтобы изловить темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). По сюжету, пойманному в «Фантастических тварях» антагонисту удалось сбежать, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.

В картине также появятся персонажи Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тезеус Скамандер (Каллум Тернер), брат Ньюта. Премьера запланирована на 16 ноября 2018 года.

В мае британская писательница Джоан Роулинг заявила, что завершила работу над сценарием сиквела «Фантастических тварей». Всего серия будет включать в себя пять фильмов.