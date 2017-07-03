// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Раскрыты подробности сюжета продолжения «Фантастических тварей»

Раскрыты подробности сюжета продолжения «Фантастических тварей»
3 июля 2017 - 18:17 AMT

PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Warner Bros. раскрыла подробности сюжета «Фантастических тварей 2».

Действие сиквела будет происходить в 1927 году, через несколько месяцев после событий фильма «Фантастические твари и где они обитают». Молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) объединится с главным героем первой ленты Ньютом Скамандером (Эдди Редмэйн), чтобы изловить темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). По сюжету, пойманному в «Фантастических тварях» антагонисту удалось сбежать, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.

В картине также появятся персонажи Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тезеус Скамандер (Каллум Тернер), брат Ньюта. Премьера запланирована на 16 ноября 2018 года.

В мае британская писательница Джоан Роулинг заявила, что завершила работу над сценарием сиквела «Фантастических тварей». Всего серия будет включать в себя пять фильмов.

Ссылки по теме:
Deadline. ‘Fantastic Beasts’ Sequel Reveals Plot Details, Adds Cast As Shooting Starts
Lenta.ru: Раскрыт сюжет сиквела «Фантастических тварей»
 Самое значимое
Фильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФФильм Анны Меликян «Про любовь» получил главный приз мэра Москвы на ММКФ
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
Шарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славыШарль Азнавур, Минни Маус и Snoop Dogg получат звезды на Аллее славы
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам ЗмюрныВ Стамбуле состоялся вечер, посвященный армянам Змюрны
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»В Ереване в 14-й раз пройдет международный кинофествиаль «Золотой абрикос-2017»
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
Partner news
 Статьи
Так близко, но такие разные

Какие концерты ожидаются в Армении и Грузии

 Самое читаемое в разделе
Концерт Black Star в Ереване: Как и почему Тимати не вышел на сцену
«Евровидение – 2017»: Арцвик из Армении заняла 18-е место, победитель - Португалия
Оскароносный режиссер Шекхар Капур снимет фильм о Геноциде армян «С неба упали три яблока»
В продолжении мультсериала «Простоквашино» покажут современные реалии
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Ранее судимый гражданин Анголы задержан при попытке пересечь армяно-турецкую границу Член добровольной народной дружины заметил неизвестного мужчину, который задавал вопросы жителям села на английском языке
Pokemon Go принесла более $1.2 млрд Аналитики утверждают, что в июне 2017 в Pokemon Go играло примерно 60 миллионов человек. Из них 20% - ежедневно
Виртуальная кнопка Home в iPhone 8 не получит функцию распознавания отпечатков пальцев По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро»
Samsung готовит к выпуску Galaxy S8 mini Мини-флагман должен получить дисплей с диагональю 5,3 дюйма и соотношением сторон 18.5:9