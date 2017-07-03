Раскрыты подробности сюжета продолжения «Фантастических тварей»
3 июля 2017 - 18:17 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинокомпания Warner Bros. раскрыла подробности сюжета «Фантастических тварей 2».
Действие сиквела будет происходить в 1927 году, через несколько месяцев после событий фильма «Фантастические твари и где они обитают». Молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) объединится с главным героем первой ленты Ньютом Скамандером (Эдди Редмэйн), чтобы изловить темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (Джонни Депп). По сюжету, пойманному в «Фантастических тварях» антагонисту удалось сбежать, пишет Lenta.ru со ссылкой на NME.
В картине также появятся персонажи Лета Лестрейндж (Зои Кравиц) и Тезеус Скамандер (Каллум Тернер), брат Ньюта. Премьера запланирована на 16 ноября 2018 года.
В мае британская писательница Джоан Роулинг заявила, что завершила работу над сценарием сиквела «Фантастических тварей». Всего серия будет включать в себя пять фильмов.
Самое значимое
Второе место занял фильм «14+» Андрея Зайцева, его создатели получили 30 млн рублей
В категории кино этой чести удостоены актеры Джина Лоллобриджида, Джек Блэк, Кирстен Данст, Джефф Голдблюм, Ф. Гэри Грей, Дженнифер Лоуренс, Ник Нолти, Зои Салдана и персонаж мультфильма Минни Маус
В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Ранее судимый гражданин Анголы задержан при попытке пересечь армяно-турецкую границу Член добровольной народной дружины заметил неизвестного мужчину, который задавал вопросы жителям села на английском языке
Pokemon Go принесла более $1.2 млрд Аналитики утверждают, что в июне 2017 в Pokemon Go играло примерно 60 миллионов человек. Из них 20% - ежедневно
Виртуальная кнопка Home в iPhone 8 не получит функцию распознавания отпечатков пальцев По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро»
Samsung готовит к выпуску Galaxy S8 mini Мини-флагман должен получить дисплей с диагональю 5,3 дюйма и соотношением сторон 18.5:9