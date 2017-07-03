Представители МККК посетили задержанного в Азербайджане гражданина РА

PanARMENIAN.Net - Представители Международного комитета Красного креста (МККК) 1 июля посетили гражданина Армении, перешедшего армяно-азербайджанскую границу и содержащегося в Азербайджане. Об этом PanARMENIAN.Net сообщила руководитель программ по коммуникации делегации МККК в Ереване Зара Аматуни.

21 июня Минобороны Азербайджана распространило информацию о попытке диверсии со стороны армянских сил и пленении армянского военнослужащего на армяно-азербайджанской границе. Армянская сторона опровергла эти сведения, назвав их очередной дезинформацией противника. Позднее Баку распространил видео допроса мужчины, в котором последний заявляет, что является жителем села Довег Ноемберянского региона Тавушской области Армении и служит в рядах ВС РА на контрактной основе. Мужчина представляется как Завен Ованнесович Карапетян.

Полиция Армении 22 июня выступила с разъяснением касательно появившейся в азербайджанских СМИ информации о пленении мужчины по имени и фамилии Завен Карапетян.Как отмечается в сообщении пресс-службы полиции РА, по итогам проведенной проверки установлено, что распространенные персональные данные совпадают с данными родившегося 16 ноября 1974 г. Завена Карапетяна, прописанного в доме престарелых по адресу ул. Маймеха 1 в городе Ванадзор Лорийской области Армении.