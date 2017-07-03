// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Во Франции задержали планировавшего убить Макрона

Во Франции задержали планировавшего убить Макрона
3 июля 2017 - 17:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Во Франции задержан мужчина, угрожавший убить президента страны Эмманюэля Макрона.

23-летний молодой человек угрожал убить главу государства в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

С этой целью он намеревался купить оружие и совершить нападения также на представителей меньшинств.

Мужчина, называющий себя «националистом», был задержан и помещен в предварительное заключение неделей ранее, в его отношении возбуждено дело по подозрению в создании террористического объединения. Сообщается, что ранее он уже был судим за пропаганду террора.

14 июля Эмманюэль Макрон будет принимать традиционный военный парад на Елисейских полях в Париже. В этом году в качестве гостя на нем будет также присутствовать президент США Дональд Трамп. В тот же день отмечается годовщина теракта в Ницце, в результате которого погибли 86 человек.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Во Франции задержали мужчину, планировавшего покушение на Макрона
Reuters. Suspect held over plans to attack France's Macron on July 14: source
 Самое значимое
Водители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в СШАВодители Глендейла 12-й год подряд признаны одними из худших в США
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной АзииВ Бишкеке построят самую большую мечеть в Центральной Азии
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
В США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольстваВ США задержаны 2 турок в связи с нападением на демонстрантов у турецкого посольства
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Погибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в КарабахеПогибший в результате крушения вертолета в Ширнаке турецкий генерал воевал в Карабахе
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
 Статьи
Дети-убийцы, нефть и геноцид

Что происходит в стране «Героя Авроры»

 Самое читаемое в разделе
Азербайджан получил новую партию военной техники из РФ
«Остановись. Просто остановись»: New York Post посвятила Трампу статью из 3 слов
Турция значительно расширила свое военное присутствие в Катаре
В Испании задержан террорист ИГ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Ранее судимый гражданин Анголы задержан при попытке пересечь армяно-турецкую границу Член добровольной народной дружины заметил неизвестного мужчину, который задавал вопросы жителям села на английском языке
Pokemon Go принесла более $1.2 млрд Аналитики утверждают, что в июне 2017 в Pokemon Go играло примерно 60 миллионов человек. Из них 20% - ежедневно
Виртуальная кнопка Home в iPhone 8 не получит функцию распознавания отпечатков пальцев По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро»
Samsung готовит к выпуску Galaxy S8 mini Мини-флагман должен получить дисплей с диагональю 5,3 дюйма и соотношением сторон 18.5:9