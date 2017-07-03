Во Франции задержали планировавшего убить Макрона

PanARMENIAN.Net - Во Франции задержан мужчина, угрожавший убить президента страны Эмманюэля Макрона.

23-летний молодой человек угрожал убить главу государства в национальный праздник Франции, День взятия Бастилии, который отмечается 14 июля, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

С этой целью он намеревался купить оружие и совершить нападения также на представителей меньшинств.

Мужчина, называющий себя «националистом», был задержан и помещен в предварительное заключение неделей ранее, в его отношении возбуждено дело по подозрению в создании террористического объединения. Сообщается, что ранее он уже был судим за пропаганду террора.

14 июля Эмманюэль Макрон будет принимать традиционный военный парад на Елисейских полях в Париже. В этом году в качестве гостя на нем будет также присутствовать президент США Дональд Трамп. В тот же день отмечается годовщина теракта в Ницце, в результате которого погибли 86 человек.