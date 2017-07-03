Samsung готовит к выпуску Galaxy S8 mini

PanARMENIAN.Net - Компания Samsung готовит к выпуску уменьшенную версию своего флагманского смартфона — Galaxy S8 mini.

Мини-флагман должен получить дисплей с диагональю 5.3 дюйма и соотношением сторон 18.5:9. Он тоже будет занимать практически всю переднюю поверхность, но верхняя и нижняя кромки будут не настолько тонкими, как у Galaxy S8 и S8+. По размеру он окажется сопоставим со стандартными современными 4,7-дюймовыми смартфонами, пишет Ferra.ru со ссылкой на китайский ресурс IThome.com.

Аппаратная начинка Samsung Galaxy S8 mini также окажется немного проще. В основу ляжет прошлогодний Qualcomm Snapdragon 821 вместо свежего 835, а также 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Смартфон унаследует сканер радужки глаз.

Дебют Samsung Galaxy S8 mini ожидается в Южной Корее довольно скоро.

Первоначально Samsung планировал представить Galaxy S8 в феврале на технологической выставке Mobile World Congress в Барселоне, но из-за скандала с Galaxy Note 7 перенес презентацию на более поздний срок.