Виртуальная кнопка Home в iPhone 8 не получит функцию распознавания отпечатков пальцев
3 июля 2017 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Виртуальная кнопка Home в iPhone 8 не получит функцию распознавания отпечатков пальцев. Об этом заявил аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо.
По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро». Действующие образцы, ранее продемонстрированные компаниями Vivo и Qualcomm, пока что обладают рядом недостатков, а потому вряд ли технология будет внедрена в массовое производство до конца 2017 года, пишет Life.ru со ссылкой на 9to5Mac.
Таким образом, функция, которая должна была стать главной инновацией в iPhone 8, появится в смартфонах Apple не ранее 2018 года. Вместе с тем Мин-Чи Куо отмечает, что новинка от купертиновцев получит «самые минимальные рамки» среди всех смартфонов, присутствующих на рынке. По информации аналитика, экран будет занимать практически всю переднюю поверхность устройства, за исключением небольшого «выреза» в верхней части.
Также эксперт утверждает, что диагональ дисплея в iPhone 8 составит 5.8 дюйма, при этом габариты самого устройства не превысят размеры iPhone 7, имеющего 4.7-дюймовый экран. Корпус смартфона будет выполнен из нержавеющей стали и стекла.
Кроме того, фронтальная камера в новом флагмане Apple сможет похвастать трехмерной системой измерения глубины, что позволит значительно повысить надежность биометрической аутентификации пользователя.
Новинка поступит на рынок в двух вариантах — с 64 и 256 Гбайт внутренней памяти. Помимо прочего, Куо считает, что Apple не сможет в полной мере удовлетворить спрос на iPhone 8, а потому фанаты бренда столкнутся с серьёзным дефицитом этих устройств на рынке.
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