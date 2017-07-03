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Pokemon Go принесла более $1.2 млрд

Pokemon Go принесла более $1.2 млрд
3 июля 2017 - 18:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Мобильная игра Pokemon Go, которая буквально взорвала мобильные чарты прошлым летом и свела с ума миллионы пользователей, не сумела удержать интерес игроков надолго. Однако проект по-прежнему живет, развивается и приносит деньги.

Так, в аналитической компании Apptopia сообщают, что доходы от Pokemon Go превысили 1.2 миллиарда долларов, пишет Ferra.ru.

Приложение было скачано 752 000 000 раз. В 2016 году Pokemon Go принесли 950 миллионов долларов. Ну а за первые полгода 2017-го — еще примерно 250 миллионов долларов.

Аналитики утверждают, что в июне 2017 в Pokemon Go играло примерно 60 миллионов человек. Из них 20% - ежедневно.

Pokemon Go – игра с элементами дополненной реальности. Цель ее в том, чтобы находить в реальном мире покемонов, а затем тренировать их и участвовать в сражениях с покемонами других игроков. Сама игра бесплатная – пользователи тратят деньги на покупки внутри игры.

Ссылки по теме:
Ferra.ru: Pokemon Go принесла 1,2 миллиарда долларов
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