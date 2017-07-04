СМИ: Баллистическая ракета КНДР пролетела более 930 км
4 июля 2017 - 10:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Баллистическая ракета, пуск которой произвела Северная Корея, пролетела более 930 км.
По словам представителя армии Южной Кореи, ракета пролетела «несколько сотен километров, что означает, что пуск выполнен успешно», пишет Gazeta.ru со ссылкой на агентство «Ренхап».
Он добавил, что Южная Корея и США анализируют запуск.
«Наши военные находятся в полной готовности к возможности новой провокации Северной Кореи», — сказал он.
КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в Японское море из окрестностей Бангьен, провинция Северный Пхеньян, около 09:40 утра (04:40 по Еревану). Она упала в исключительной экономической зоне Японии.
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