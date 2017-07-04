Еврокомиссар предлагает выделить Турции еще €3 млрд на беженцев
4 июля 2017 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Соглашение ЕС с Турцией по беженцам должно быть продлено. Такое мнение высказал еврокомиссар по цифровой экономике и обществу Гюнтер Эттингер.
«Я выступаю за то, чтобы заключить на ближайшие годы соглашение между Евросоюзом и Турцией. Это срочно необходимо, чтобы по возможности не дать ни единого шанса контрабандистам, перевозящим беженцев в Европу», - заявил Эттингер, пишет Welt со ссылкой на Deutsche Welle.
На 2016 и 2017 годы на поддержку беженцев в Турции выделено суммарно 3 миллиарда евро, однако этих денег хватит только до конца 2017 года. Для того, чтобы и далее помогать мигрантам, следует согласовать дополнительно столько же.
«Изрядная часть этой суммы должна быть выделена из бюджета Евросоюза», - полагает Эттингер.
Действующее соглашение, помимо прочего, предусматривает, что Евросоюз имеет право выслать обратно тех беженцев, которые незаконно попали в Грецию через территорию Турции и не получили право на убежище. Вместо одного депортированного беженца ЕС взялся легально принимать одного мигранта из Сирии. Эти меры должны оградить беженцев от незаконных перемещений в Грецию, а контрабандистам - осложнить их теневой бизнес.
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