Заключенные Гуантанамо жалуются на отсутствие возможности смотреть другие каналы кроме RT
4 июля 2017 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Заключенные тюрьмы для террористов Гуантанамо рассказали о «пытках» каналом RT.
Из переписки бывшего соратника Усамы бен Ладена и заключенного крыла Гуантанамо под названием «Лагерь-7» Мухаммада Рахима аль-Афгани с его адвокатом Карлосом Варнером стало известно, что аль-Афгани и еще 14 узников-террористов ограничивают в выборе новостных англоязычных телеканалов российским RT, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Beast.
«Все западные новости мы получаем из Москвы», — признается он.
Представитель Гуантанамо Джон Робертсон отказался комментировать проводимые в «Лагере-7» операции. Тем не менее, он добавил, что RT есть в списке спутниковых каналов, доступных для просмотра заключенным.
По признанию самого аль-Афгани, он смотрел российский новостной канал более двух лет, сформировал о нем довольно критическое мнение и предпочел следить за американским реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
«Смешно, что RT нравится президент США Дональд Трамп, они больше не говорят о Гуантанамо. Все это фейковые новости. Пропаганда — это не новости», — подчеркнул он.
«Лагерь-7» — наиболее секретная часть Гуантанамо. В крыле, куда запрещен доступ для журналистов и правозащитников, содержится 15 наиболее опасных террористов, пойманных властями США.
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