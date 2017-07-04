Заключенные Гуантанамо жалуются на отсутствие возможности смотреть другие каналы кроме RT

PanARMENIAN.Net - Заключенные тюрьмы для террористов Гуантанамо рассказали о «пытках» каналом RT.

Из переписки бывшего соратника Усамы бен Ладена и заключенного крыла Гуантанамо под названием «Лагерь-7» Мухаммада Рахима аль-Афгани с его адвокатом Карлосом Варнером стало известно, что аль-Афгани и еще 14 узников-террористов ограничивают в выборе новостных англоязычных телеканалов российским RT, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Daily Beast.

«Все западные новости мы получаем из Москвы», — признается он.

Представитель Гуантанамо Джон Робертсон отказался комментировать проводимые в «Лагере-7» операции. Тем не менее, он добавил, что RT есть в списке спутниковых каналов, доступных для просмотра заключенным.

По признанию самого аль-Афгани, он смотрел российский новостной канал более двух лет, сформировал о нем довольно критическое мнение и предпочел следить за американским реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

«Смешно, что RT нравится президент США Дональд Трамп, они больше не говорят о Гуантанамо. Все это фейковые новости. Пропаганда — это не новости», — подчеркнул он.

«Лагерь-7» — наиболее секретная часть Гуантанамо. В крыле, куда запрещен доступ для журналистов и правозащитников, содержится 15 наиболее опасных террористов, пойманных властями США.