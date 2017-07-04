Власти Кубы восстановят «отели любви» в Гаване
4 июля 2017 - 11:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Гаваны намерены восстановить городскую сеть субсидируемых «любовных отелей», существовавших на Кубе вплоть до 1990-х годов.
Городские власти объясняют решение восстановить отели тем, что жителям перенаселенной Гаваны зачастую негде уединиться, а частные фирмы, которые пытались занять нишу «отелей на час», просят за комнаты слишком высокую цену. Инициатива, как полагают, поможет положить конец практике, когда жители кубинской столице занимаются любовью под открытым небом, пишет BBC.
Комментируя инициативу по восстановлению отелей, в градостроительном департаменте Гаваны говорят, что в первую очередь рассматривают их как источник хороших поступлений в бюджет. Кроме того отели должны помогать уединиться жителям города, в котором остро стоит вопрос нехватки жилплощади.
В Гаване существует дефицит жилья. Нередки случаи, когда несколько семей живут в одной квартире, а расставшиеся пары продолжают жить вместе, потому что им некуда съехать.
После исчезновения сети субсидируемых правительством «посадас» на рынок вышли частные игроки, однако оказалось, что их услуги слишком дороги. За хорошо оборудованную комнату с кондиционером и комфортной кроватью они требовали в среднем около пяти долларов, то есть примерно шестую часть зарплаты среднего кубинца (она составляет менее 30 долларов). Занимающиеся любовью парочки - сегодня обычное зрелище в парках и на пляжах Гаваны.
«Посада» или «отели любви» существовали на Кубе вплоть до 1990-х годов. Номера с почасовой оплатой предназначены для пар, которые хотят заняться сексом. В 1990-х отели стали жертвой разыгравшегося на Кубе экономического кризиса. Здания разорившихся «посадас» использовались как убежища от ураганов.
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