Землетрясение магнитудой 3.5 зафиксировано близ Гюмри
4 июля 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 июля в 10:21 по местному времени (06:21 по Гринвичу) в 11-и километрах к северо-западу от города Гюмри сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.5.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 балла.
Землетрясение ощущалось в городах Гюмри, Степанаване и Артике и в селе Ашоцк силой в 3-4 балла.
29 июня, в 10:42 по местному времени, (в 06:42 по Гринвичу), сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.450 северной широты и 43.650 восточной долготы (граница Армения-Турция, в 15 км к востоку от села Арагацаван), с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.1. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла. Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла.
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