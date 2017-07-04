Землетрясение магнитудой 3.5 зафиксировано близ Гюмри

PanARMENIAN.Net - 4 июля в 10:21 по местному времени (06:21 по Гринвичу) в 11-и километрах к северо-западу от города Гюмри сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА было зафиксировано землетрясение магнитудой 3.5.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 балла.

Землетрясение ощущалось в городах Гюмри, Степанаване и Артике и в селе Ашоцк силой в 3-4 балла.

29 июня, в 10:42 по местному времени, (в 06:42 по Гринвичу), сейсмической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС РА зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.450 северной широты и 43.650 восточной долготы (граница Армения-Турция, в 15 км к востоку от села Арагацаван), с глубиной очага 10 км, магнитудой 3.1. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4 балла. Землетрясение ощущалось в селе Арагацаван в Арагацотн мощностью в 3-4 балла.