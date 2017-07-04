Двое мотоциклистов открыли стрельбу по прохожим на юге Франции
4 июля 2017 - 11:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Двое неизвестных на мотоциклах 3 июля открыли стрельбу по прохожим во французской Тулузе, один человек погиб, еще шестеро ранены.
Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Устроившие стрельбу с места происшествия скрылись. Указывается также, что как минимум один из стрелявших был одет в «традиционную мусульманскую одежду», пишет Lenta.ru со ссылкой на портал franceinfo.
Полиция Тулузы считает, что мотивом нападавших была месть. Версия террористического акта не рассматривается стражами порядка в качестве приоритетной.
2 июля неизвестные в масках открыли стрельбу у мечети в городе Авиньон на юго-востоке Франции. В результате ЧП пострадали восемь человек, включая семилетнюю девочку. Злоумышленникам удалось скрыться. Полиция исключила версию теракта. Предположительно, инцидент произошел после ссоры между молодыми людьми.
29 июня мужчина попытался въехать на автомобиле в толпу перед мечетью в городе Кретей в 11 километрах от французской столицы. Преступник не сумел воплотить свой план в жизнь из-за установленных перед мечетью заграждений. Как сообщала газета Le Parisien со ссылкой на свои источники, он хотел отомстить за террористические акты в клубе Bataclan в 2015 году и на Елисейских полях 19 июня 2017 года.
24 мая президент Франции Эммануэль Макрон решил обратиться в парламент с предложением об очередном, шестом продлении действия режима чрезвычайного положения (ЧП) в стране до 1 ноября. Данный режим действует с 14 ноября 2015 года. За день до этого смертники устроили в Париже ряд взрывов, в том числе у стадиона «Стад де Франс», открыли стрельбу по посетителям нескольких ресторанов и захватили заложников в концертном зале «Батаклан». Жертвами скоординированных нападений стали 130 человек, более 350 пострадали.
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