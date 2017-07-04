Саакашвили: Грузины отнимут Украину у Порошенко и Авакова
4 июля 2017 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что грузины «отнимут Украину» у президента страны Петра Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом 3 июля он написал на своей странице в Facebook.
«Корыто ваше мы прикроем, а Украину заберем у Порошенко, Гройсмана и Авакова и реально вернем обычным, настрадавшимся украинцам», — заявил Саакашвили.
Он добавил, что у Авакова в стране «все схвачено».
«И контроль над месторождениями газа, и финансовые потоки, и премьер у них вроде в кармане, и Порошенко боится их частных вооруженных групп и вынужден договариваться в парламенте. И вдруг ниоткуда взялись эти грузины и пытаются остановить грабеж украинцев», — описал ситуацию политик, пишет Lenta.ru.
Ранее в этот же день депутат Верховной Рады Евгений Дейдей сказал, что «грузины не должны править Украиной». «Вы знаете, как в Одессе мы боролись с грузинской мафией… Сейчас, когда мы смогли их всех оттуда выгнать, такая получается расправа. Так не должно быть», — цитирует его «Украинская правда».
Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015 года по ноябрь 2016-го, находится в оппозиции к киевским властям. В январе он обвинил президента Украины Петра Порошенко во вранье и коррупции. С марта 2017-го политик ведет ток-шоу «Другая Украина» на телеканале ZIK.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Fox снимет еще 6 фильмов по комиксам Marvel Эти пока что не названные фильмы выйдут в следующие даты: 7 июня 2019 года, 2 ноября 2019 года, 13 марта 2020 года, 26 июня 2020 года, 2 октября 2020 года, 5 марта 2021
Эксперты ESET обнаружили возможных распространителей вируса Petya «Достоверно определить, кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время не представляется возможным», — отметили в компании
Эксперимент: Инженер объяснил, как образуются провалы на дорогах (видео) Потоки подземных вод могут создавать в почве настоящие тоннели и пещеры, а чем больше скорость течения, тем интенсивнее идет процесс эрозии
Геологи раскрыли секрет долговечности древнеримского бетона Бетон, используемый строителями в Древнем Риме, был высокого качества из-за применения смеси морской воды, вулканического пепла и извести