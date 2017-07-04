Хокинг: Действия Трампа угрожают будущему Земли

PanARMENIAN.Net - Профессор Стивен Хокинг заявил, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения может привести к необратимым изменениям климата. Последствия этого решения, по его мнению, могут быть настолько серьезны, что Земля превратится в «парниковую планету», подобную Венере.

«Мы приближаемся к переломному моменту, когда глобальное потепление становится необратимым. Действия Трампа могут подтолкнуть Землю к краю пропасти, и она станет похожа на Венеру с температурой 250 градусов и кислотным дождем. Изменение климата - одна из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся, но мы можем ее предотвратить, если будем действовать прямо сейчас. Отказываясь признавать доказательства изменения климата и выйдя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб нашей прекрасной планете. Этого ущерба можно было бы избежать. Такие действия создают угрозу природе, нашему будущему и будущему наших детей»,- заявил Хокинг, пишет BBC.

Работающая под эгидой ООН Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) также указывает на потенциальный риск достижения критического состояния климата по мере роста температуры. Хотя далеко не все в этой области нам еще достоверно известно.

На вопрос о том, сумеем ли мы когда-нибудь решить экологические проблемы и преодолеть человеческие конфликты, профессор Хокинг ответил довольно пессимистично. Жизнь человечества на Земле, по его мнению, не будет длиться бесконечно. Знаменитый ученый и популяризатор науки также высказал опасение, что агрессия «встроена» в человеческий род и что лучшее, на что мы можем надеяться, - выживание на других планетах.

«Боюсь, что жадность и агрессия - неотъемлемые части генома человека. Нет никаких признаков разрешения конфликтов, а развитие военных технологий и оружия массового поражения может привести к катастрофическим последствиям. Единственное, на что может рассчитывать человечество, - это создание независимых колоний в космосе», - сказал он.

Один из самых известных ученых в мире - Хокинг большую часть своей взрослой жизни страдает от бокового амиотрофического склероза. Хотя болезнь развивалась медленнее, чем изначально предполагали врачи, профессор Кембриджского университета оказался полностью парализован и утратил способность говорить.

Для общения и работы он использует синтезатор речи и специальный компьютер, которым управляет с помощью последней сохранившей подвижность мимической мышцы щеки с закрепленным на ней специальным датчиком. Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг остается одним из величайших умов нашего времени. Его теории о черных дырах и происхождении Вселенной изменили наше понимание космоса.