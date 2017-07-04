В iPhone 8 сканер отпечатков пальцев заменят на 3D-сканер лица
4 июля 2017 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - В Apple работают над новой системой защиты для iPhone 8 на основе 3D-сканера лица. Она придет на смену дактилоскопического сенсора TouchID.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники в компании, на данный момент инженеры Apple работают над повышением скорости работы и точности системы. По словам источника, сканирование лица занимает несколько сотен миллисекунд. Отмечается, что по степени защиты она превосходит TouchID, пишет Lenta.ru.
Собеседник издания добавил, что для работы сканера пользователю необязательно держать смартфон прямо перед лицом, гаджет также может работать в любом положении. Кроме того, компания тестирует систему сканирования радужной оболочки глаз.
Apple представила TouchID в 2013 году вместе с iPhone 5s. Спустя год в iOS появилась возможность совершать платежи и входить в приложения с помощью сканера отпечатков пальцев. Помимо Apple, над новой системой разблокировки работают в компании Samsung. Так, в Galaxy Note 7 и S8 появился сканер радужки, который удалось взломать с помощью фотографии глаза и контактной линзы.
О появлении в iPhone 8 фронтальной 3D-камеры сообщалось в мае. По словам источника в цепи поставок, Apple закупила партию модулей у LG Innotek на 177 миллионов долларов.
Новый iPhone будет представлен осенью на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит 5,8-дюймовый OLED-дисплей с плотностью пикселей более 521 ppi. Также у него может быть беспроводная зарядка.
Самое значимое
По словам Куо, дактилоскопические датчики, способные распознавать отпечатки пальцев сквозь дисплей, появятся на рынке «еще не скоро»
Маск добавил, что первые 30 покупателей Model 3 получат электромобиль 28 июля
Согласно более ранним слухам, Samsung Galaxy Note 8 оснащается заметно большим дисплеем, чем предшественник
Социальная сеть Facebook сделала кнопку для вставки GIF в комментарии в честь 30-летия формата. Впервые анимированные картинки представили CompuServe в 1987.
Partner news
Последние новости
Трамп проводит в своих гольф-клубах 1/5 часть президентского срока Журналисты NBC News подсчитали, что на 4 июля Трамп находился у власти 165 дней, 49 из которых глава государства провел в своих частных владениях, а 35 — в принадлежащих ему гольф-клубах
Snoop Dogg не удержался и скачал новый альбом JAY-Z нелегально По словам Снупа, он не пользуется стриминговым сервисом Tidal, в котором доступен альбом, поэтому «один кореш скачал его»
В Грузии водителей маршрутных такси штрафуют за отказ включить кондиционер По сообщению «Транспортной компании Тбилиси», служба мониторинга фиксирует все заявления, и водителям устанавливают соответствующие санкции, поэтому пассажиры должны обратиться на их горячую линию
В Италии проводят широкомасштабную облаву на представителей мафии В поисках лиц, причастных к деятельности калабрийской мафии – ндрагетты, задействованы более тысячи полицейских