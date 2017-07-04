Трамп намерен поставлять Европе газ вместо РФ

PanARMENIAN.Net - Соединенные Штаты намерены упростить для американских компаний условия поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Восточной и Центральной Европы.

Облегчение условий экспорта СПГ на фоне его быстрорастущих запасов в США Вашингтон намерен использовать в качестве «политического инструмента», чтобы снизить энергетическую зависимость ряда стран от России, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

Президент США Дональд Трамп должен объявить об этом решении на саммите «трех морей», который откроется 6 июля в Варшаве. Одной из основных тем встречи станет расширение региональной энергетической инфраструктуры, включающей строительство терминалов СПГ и газопроводов. В числе авторов этой инициативы - Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония.

Саммит «трех морей», названный так, поскольку большинство участвующих в нем стран расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, будет предшествовать заседанию лидеров G20 в Германии. Планируется, что в ходе саммита «большой двадцатки» состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, увеличение экспорта американского сжиженного природного газа снизит влияние России в регионе.

«Я думаю, Соединенные Штаты могут продемонстрировать свою благожелательность, экспортируя энергоносители и помогая стать более самостоятельными и менее зависимыми странам, которые не имеют достаточного количества ресурсов», - сказал Джонс.