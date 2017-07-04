Google Chrome остается наиболее популярным браузером
4 июля 2017 - 13:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Бразуер Google Chrome по-прежнему является наиболее популярным среди пользователей. К такому выводу приходят специалисты исследовательских фирм NetMarketShare и StatCounter.
Так, в NetMarketShare подсчитали, что доля Google Chrome за год не только не упала, а даже выросла на 10.71%, составив 59.36%. А StatCounter называют еще более внушительную цифру — 63,21%, пишет Ferra.ru.
Браузер Firefox показал прирост на 4%, а Edge всего 0.54% (общая доля — 5.65%, по версии NetMarketShare или 3.89%, по версии StatCounter). Что касается браузера Internet Explorer, то у него 17.55% пользователей и падение на невероятные 14.1%. Safari пользуются 3,72% пользователей.
Opera используют лишь 2.22%.
StarCounter исследовал 2.5 миллиона сайтов, а NetMarketShare — лишь 20 000.
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