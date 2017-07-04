2500 человек официально эмигрировали из Армении в РФ за первый квартал 2017 года

PanARMENIAN.Net - За первый квартал 2017 года в Россию из Армении переехали 2500 трудовых мигрантов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РАНХиГС, согласно которым в первом квартале 2016 года эта цифра была меньше на 500 - 2000 человек.

Согласно мониторингу, в первом квартале 2012 года в РФ из Армении отправились 7100 граждан РА, за аналогичный период 2013 года -6900, 2014-го - 3800, 2015-го - 4400.

Как отмечает один из авторов обзора, Никита Мкртчян из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, жители Армении и Киргизии раньше были вынуждены получать российское гражданство, но при едином рынке они могут работать в стране как трудовые мигранты девять месяцев, а три проводить дома, пишет Vedomosti.

Поток официальных мигрантов в Россию в I квартале был на 26.8% ниже, чем год назад. Главная причина — меньше людей стало приезжать с Украины. Не восстановился до уровня 2012—2013 году приток трудовых кадров и из других стран на постсоветском пространстве — из Армении, Азербайджана, Узбекистана и Киргизии, а из Казахстана не растет (25 000—30 000 человек в год), говорится в мониторинге, в первом квартале 2017 года больше приехало людей лишь из Таджикистана.