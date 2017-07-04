В Канаде впервые в мире разрешили родителю ребенка не указывать пол в медкарте

PanARMENIAN.Net - Восьмимесячному младенцу в Канаде была выписана медицинская карта, дающая доступ к бесплатной медицинской помощи, в которой не указан пол ребенка. Насколько известно, это первый подобный случай в мире.

Родитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной. Кори Доти хочет, чтобы ребенок сам выбрал свою гендерную идентификацию, когда подрастет, пишет BBC.

На медицинской карточке ребенка в графе «пол» написана лишь латинская буква U, что может означать либо «неопределенный» (undetermined), либо «неустановленный» (unassigned).

Кори Доти также добивается от властей, чтобы пол младенца не указывался в свидетельстве о рождении.

Ребенок, получивший имя Сирил Атли, появился на свет в ноябре 2016 года, в доме знакомых Кори Доти в провинции Британская Колумбия. Таким образом у официальных лиц не было возможности засвидетельствовать пол новорожденного.

Канадские власти отказываются выдавать свидетельство о рождении Сирил Атли без указания конкретного пола, и Кори Доти пытается оспорить их действия через суд.