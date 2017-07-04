Геологи раскрыли секрет долговечности древнеримского бетона
4 июля 2017 - 15:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Американские, китайские и итальянские геологи раскрыли секрет долговечности древнеримского бетона, постройки из которого насчитывают более двух тысяч лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Mineralogist.
Бетон, используемый строителями в Древнем Риме, был высокого качества из-за применения смеси морской воды, вулканического пепла и извести, которая способствует росту минерализации и, как следствие, высокой прочности материала.
К подобным выводам авторы пришли, исследовав при помощи рентгеновского излучения фрагмент бетонной плиты древнеримского пирса из города Орбетелло (Италия). Ученые обнаружили, что в трещинах материала происходит формирование минералов, данный процесс вызван приливной эрозией. Это доказывает, что воздействие морской воды на бетон продолжается даже после завершения строительства, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.
Сочетание золы, воды и извести приводит к пуццоланической реакции, примерно такие же процессы способствуют формированию вулканических туфов. Наблюдая за последними, римляне, как полагают ученые, и создали собственную технологию производства бетона.
Современный бетон как правило изготавливается из портландцемента, включает в себя песок и щебень, минерализация данного материала не увеличивается при его смешивании с морской водой. Применяемый в настоящее время материал обычно деградирует в течение нескольких десятилетий.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Fox снимет еще 6 фильмов по комиксам Marvel Эти пока что не названные фильмы выйдут в следующие даты: 7 июня 2019 года, 2 ноября 2019 года, 13 марта 2020 года, 26 июня 2020 года, 2 октября 2020 года, 5 марта 2021
Эксперты ESET обнаружили возможных распространителей вируса Petya «Достоверно определить, кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время не представляется возможным», — отметили в компании
Эксперимент: Инженер объяснил, как образуются провалы на дорогах (видео) Потоки подземных вод могут создавать в почве настоящие тоннели и пещеры, а чем больше скорость течения, тем интенсивнее идет процесс эрозии
В Канаде впервые в мире разрешили родителю ребенка не указывать пол в медкарте Родитель ребенка по имени Кори Доти идентифицирует себя как небинарный трансгендер, то есть не считающий себя ни женщиной, ни мужчиной