PanARMENIAN.Net - Американские, китайские и итальянские геологи раскрыли секрет долговечности древнеримского бетона, постройки из которого насчитывают более двух тысяч лет. Соответствующее исследование опубликовано в журнале American Mineralogist.

Бетон, используемый строителями в Древнем Риме, был высокого качества из-за применения смеси морской воды, вулканического пепла и извести, которая способствует росту минерализации и, как следствие, высокой прочности материала.

К подобным выводам авторы пришли, исследовав при помощи рентгеновского излучения фрагмент бетонной плиты древнеримского пирса из города Орбетелло (Италия). Ученые обнаружили, что в трещинах материала происходит формирование минералов, данный процесс вызван приливной эрозией. Это доказывает, что воздействие морской воды на бетон продолжается даже после завершения строительства, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Сочетание золы, воды и извести приводит к пуццоланической реакции, примерно такие же процессы способствуют формированию вулканических туфов. Наблюдая за последними, римляне, как полагают ученые, и создали собственную технологию производства бетона.

Современный бетон как правило изготавливается из портландцемента, включает в себя песок и щебень, минерализация данного материала не увеличивается при его смешивании с морской водой. Применяемый в настоящее время материал обычно деградирует в течение нескольких десятилетий.