Эксперимент: Инженер объяснил, как образуются провалы на дорогах

PanARMENIAN.Net - Инженер-строитель Грэди Хиллхаус с помощью наглядного эксперимента объясняет, как эрозия почвы приводит к образованию провалов дорожного покрытия, которые порой наносят значительный ущерб.

Как правило, в образовании провалов на дорогах виновата вода. Потоки подземных вод могут создавать в почве настоящие тоннели и пещеры, а чем больше скорость течения, тем интенсивнее идет процесс эрозии. Почва вымывается водой, в результате чего под асфальтом образуется воронка и дорога обрушивается внутрь. Крупные частицы, такие как гравий, более устойчивы к эрозии, чем мелкие частицы, такие как песок и глина, пишет «Популярная механика».

Но не все провалы образуются естественным образом. Человек прокладывает под землвй множество водопроводных труб и, если в них появляется трещина, происходит то же самое — вода постепенно вымывает грунт и дорожное покрытие проваливается в воронку.

К сожалению, способа, который позволил бы заблаговременно обнаружить эрозию почвы и предотвратить образование воронки, до сих пор не существует.