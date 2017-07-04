Эксперимент: Инженер объяснил, как образуются провалы на дорогах (видео)
4 июля 2017 - 16:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Инженер-строитель Грэди Хиллхаус с помощью наглядного эксперимента объясняет, как эрозия почвы приводит к образованию провалов дорожного покрытия, которые порой наносят значительный ущерб.
Как правило, в образовании провалов на дорогах виновата вода. Потоки подземных вод могут создавать в почве настоящие тоннели и пещеры, а чем больше скорость течения, тем интенсивнее идет процесс эрозии. Почва вымывается водой, в результате чего под асфальтом образуется воронка и дорога обрушивается внутрь. Крупные частицы, такие как гравий, более устойчивы к эрозии, чем мелкие частицы, такие как песок и глина, пишет «Популярная механика».
Но не все провалы образуются естественным образом. Человек прокладывает под землвй множество водопроводных труб и, если в них появляется трещина, происходит то же самое — вода постепенно вымывает грунт и дорожное покрытие проваливается в воронку.
К сожалению, способа, который позволил бы заблаговременно обнаружить эрозию почвы и предотвратить образование воронки, до сих пор не существует.
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