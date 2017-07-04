PanARMENIAN.Net - Китайская компания заинтересовалась добычей нефти в Грузии. Потенциальные инвесторы приняли участие в тендере, объявленном Государственным агентством нефти и газа.

В случае если будет представлена дополнительная документация, в том числе банковские гарантии, с ними будет оформлен договор на 25 лет.

По заявлению руководителя Государственного агентства нефти и газа Гоги Татишвили, одна из компаний, China Newstar Energy, является опытным игроком в данной сфере, пишет Грузия-Online.

Китайские компании планируют работать на лицензионных блоках, находящихся в Самегрело и Имерети. В частности, заявку на V лицензионный блок внес консорциум в составе West Gulf Petroleum Engineering Company и China Newstar Energy; на лицензионный блок VIA «Джорджия Коалишн Энерджи Лимитед» и China Newstar Energy; на VIB лицензионный блок – «Джорджия Коалишн Энерджи Лимитед» и China Newstar Energy.

В Имерети добычей угольного метана на лицензионном блоке VIC заинтересовалась грузинская «Си-Би-Эм Джорджия», а поиском и разработкой нефти на лицензионном блоке XIF – Georgia Oil and Gas и Georgia New Ventures.