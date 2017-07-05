В Каталонии пройдет референдум о независимости от Испании
5 июля 2017 - 16:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Каталония объявит независимость от Испании в течение 48 часов, если на референдуме, запланированном на 1 октября, победят сторонники законопроекта, предложенного сепаратистскими партиями. Об этом заявил глава Каталонии, президент женералитета автономной области Карлес Пучдемон.
«В октябре нас ожидает вовсе не крушение поезда. Просто наш поезд или останется в тупике нынешнего статуса-кво – или продолжит свой путь. Но даже если на референдуме победит «нет», мы никогда уже не будем прежними, потому что все изменилос», – сказал Пучдемон, пишет Euronews.
Мадрид уже заявил, что заблокирует плебисцит.
В 2014 году Конституционный суд Испании признал незаконной предыдущую попытку провести референдум о независимости.
Вместо этого 9 ноября 2014 Барселона провела опрос, не имеющий юридической силы. 80 % каталонцев высказались за отделение от Испании, но явка была низкой – чуть более 40%.
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