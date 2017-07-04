Fox снимет еще 6 фильмов по комиксам Marvel

PanARMENIAN.Net - Студия Fox запланировала еще шесть фильмов по комиксам студии Marvel.

Эти пока что не названные фильмы выйдут в следующие даты: 7 июня 2019 года, 2 ноября 2019 года, 13 марта 2020 года, 26 июня 2020 года, 2 октября 2020 года, 5 марта 2021.

Продавая студии Fox права на «Людей Икс» и «Фантастическую четверку», издательство Marvel не представляло, что когда-то будет владеть собственной киностудией, выпускающей очень успешные в прокате фильмы. Теперь же Marvel не может использовать в своих проектах персонажей вселенной «Люди Икс», которая включает в себя множество супергероев самого разного калибра.

Один из запланированных комиксов — совершенно точно третий фильм франшизы «Дэдпул», пишет «Кинопоиск».

Райан Рейнольдс, играющий болтливого наемника в «Дэдпуле», уже заявил, что намерен сниматься в фильме до тех пор, пока его не попросят.

«Мы уже наметили сюжетные линии на несколько разных фильмов», — сообщил актер.

Ранее Fox заявила даты релизов для трех экранизаций Marvel: «Новые мутанты» — 13 апреля 2018 года; «Дэдпул 2» — 1 июня 2018 года; «Темный Феникс» — 2 ноября 2018 года.