Фонд племянника Путина предложил запретить выезд из РФ выпускникам-отличникам
4 июля 2017 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Русский академический фонд, который возглавляет двоюродный племянник президента России Роман Путин, предложил ограничить выезд за границу некоторым категориям молодых людей. Эксперты фонда обеспокоены тем, что молодые специалисты предпочитают массово покидать страну, из-за этого страдает экономика РФ, передает Znak со ссылкой на письмо министру обороны Сергею Шойгу.
В письме фонд предложил давать отсрочку от армии до 27 лет для молодых людей, которые окончили вуз с красным дипломом, либо продолжили учиться в госвузах, либо учатся заочно и при этом работают на оборонно-промышленных предприятиях и не попадают под другие виды отсрочки. Фактически это означает освобождение от службы в армии, так как призывной возраст в России — до 27 лет.
Одновременно фонд предлагает ограничить для тех, кто воспользовался этим правом, выезд за границу.
«В настоящее время получение красного диплома, за редкими исключениями, не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом российская государственная статистика показывает, что за последние 4 года резко выросли показатели эмиграции. Сегодня статистические показатели преуменьшают реальный отток населения, так как многие не уведомляют государство о продолжительности своего отъезда, в следствии чего сложно понять, отправляется человек на продолжительный отдых или навсегда покидает страну», — говорится в обращении фонда.
Особенно беспокоит фонд резкое увеличение числа россиян, которые участвуют в розыгрыше «гринкарты», которая позволяет уехать в США, — в 2015 году более 265 тысяч участников программы были из России.
По мнению представителей фонда, массовый отъезд молодых специалистов из России причиняет «невосполнимый ущерб российской экономике», поэтому выезд хотя бы для некоторых категорий молодых людей предлагается ограничить.
Ранее фонд, председателем правления которого является Роман Путин, обратился к уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой с просьбой ограничить доступ несовершеннолетних к интернет-сообществам типа «А.У.Е» (субкультура с ярко выраженным уголовным подтекстом). Для этого они просят Кузнецову инициировать ряд поправок в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Общественники также просят разработать механизмы и инструменты по профилактике антисоциального поведения среди детей в целях недопущения их вовлечения в преступную деятельность.
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