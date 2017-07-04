В Италии проводят широкомасштабную облаву на представителей мафии

PanARMENIAN.Net - Итальянские правоохранители проводят 4 июля облаву на представителей организованной преступности на юге страны. В поисках лиц, причастных к деятельности калабрийской мафии – ндрагетты, задействованы более тысячи полицейских.

В операции участвуют вертолеты, розыскные собаки и специалисты по обнаружению подземных бункеров. В списке разыскиваемых находятся 116 человек из 24 мафиозных семей, которых обвиняют в создании криминальных сообществ, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях, пишет Vesti.ru со ссылкой на Local.

Ндрагетта ведет свое происхождение из Калабрии, расположенной на так называемом «носке сапога» Итальянского полуострова. Эта организация уже успела распространить свое влияние не только на север Италии, но и на ряд европейских стран. По масштабам своей деятельности, особенно контрабанде наркотиков, ндрагетта уже опередила другие мафиозные сообщества Италии – сицилийскую мафию и неаполитанскую каморру.

Власти Италии, объявившие своей целью искоренение организованной преступности, регулярно проводят широкомасштабные облавы на мафиози в разных регионах страны. Также ранее сообщалось, что из-за подозрений в связи с мафией были распущены муниципальные советы четырех итальянских городов.