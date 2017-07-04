В Италии проводят широкомасштабную облаву на представителей мафии
4 июля 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянские правоохранители проводят 4 июля облаву на представителей организованной преступности на юге страны. В поисках лиц, причастных к деятельности калабрийской мафии – ндрагетты, задействованы более тысячи полицейских.
В операции участвуют вертолеты, розыскные собаки и специалисты по обнаружению подземных бункеров. В списке разыскиваемых находятся 116 человек из 24 мафиозных семей, которых обвиняют в создании криминальных сообществ, вымогательстве, мошенничестве, незаконном хранении оружия и других преступлениях, пишет Vesti.ru со ссылкой на Local.
Ндрагетта ведет свое происхождение из Калабрии, расположенной на так называемом «носке сапога» Итальянского полуострова. Эта организация уже успела распространить свое влияние не только на север Италии, но и на ряд европейских стран. По масштабам своей деятельности, особенно контрабанде наркотиков, ндрагетта уже опередила другие мафиозные сообщества Италии – сицилийскую мафию и неаполитанскую каморру.
Власти Италии, объявившие своей целью искоренение организованной преступности, регулярно проводят широкомасштабные облавы на мафиози в разных регионах страны. Также ранее сообщалось, что из-за подозрений в связи с мафией были распущены муниципальные советы четырех итальянских городов.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Snoop Dogg не удержался и скачал новый альбом JAY-Z нелегально По словам Снупа, он не пользуется стриминговым сервисом Tidal, в котором доступен альбом, поэтому «один кореш скачал его»
Fox снимет еще 6 фильмов по комиксам Marvel Эти пока что не названные фильмы выйдут в следующие даты: 7 июня 2019 года, 2 ноября 2019 года, 13 марта 2020 года, 26 июня 2020 года, 2 октября 2020 года, 5 марта 2021
Эксперты ESET обнаружили возможных распространителей вируса Petya «Достоверно определить, кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время не представляется возможным», — отметили в компании
Китайская компания заинтересовалась добычей нефти в Грузии В случае если будет представлена дополнительная документация, в том числе банковские гарантии, с ними будет оформлен договор на 25 лет