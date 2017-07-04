В Грузии водителей маршрутных такси штрафуют за отказ включить кондиционер
4 июля 2017 - 18:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузинская компания «Микроавтобус Тбилиси» с 1 июля обязала водителей включить кондиционеры, однако часть водителей не выполняют это требование.
По сообщению «Транспортной компании Тбилиси», служба мониторинга фиксирует все заявления, и водителям устанавливают соответствующие санкции, поэтому пассажиры должны обратиться на их горячую линию. Санкция на первый раз предусматривает предупреждение, на второй раз - временный запрет на управление транспортным средством, а на третий раз - расторжение контракта с водителем. По их информации, этим летом уже установлены разного рода санкции почти 120 водителям, пишет Грузия-Online, со ссылкой на «Нетгазету».
По заявлению «Транспортной компании Тбилиси», технически проверяются 1800 маршрутных такси, и, следовательно, исключено, чтобы на маршрут вышел водитель с неисправным кондиционером, поэтому аргумент, что кондиционер испорчен, и поэтому его не включают, не соответствует реальности.
Мобильные группы «Транспортной службы Тбилиси» несколько дней, как начали мониторинг кондиционирования в микроавтобусах. По информации мэрии, на данном этапе система охлаждения включена в 20% микроавтобусов.
Самое значимое
Так, согласно исследованию, 83% водителей в Глендейле попадают в аварии чаще, чем в среднем в других городах
В столице Кыргызстана в Бишкеке скоро возвысится самая большая мечеть в Центральной Азии, строительство которого взял на себя Турецкий религиозный фонд.
Двое турок задержаны в США в связи с участием в избиении участников мирной акции протеста в посольства Турции в Вашингтоне в мае месяце.
Фотография была снята в 1992 году, в ходе карабахской войны, на ней изображен также отставной генерал-лейтенант, бывший заместитель депутата Энгин Алан
Partner news
Последние новости
Snoop Dogg не удержался и скачал новый альбом JAY-Z нелегально По словам Снупа, он не пользуется стриминговым сервисом Tidal, в котором доступен альбом, поэтому «один кореш скачал его»
Fox снимет еще 6 фильмов по комиксам Marvel Эти пока что не названные фильмы выйдут в следующие даты: 7 июня 2019 года, 2 ноября 2019 года, 13 марта 2020 года, 26 июня 2020 года, 2 октября 2020 года, 5 марта 2021
Эксперты ESET обнаружили возможных распространителей вируса Petya «Достоверно определить, кто стоит за деятельностью этой группировки, в настоящее время не представляется возможным», — отметили в компании
Китайская компания заинтересовалась добычей нефти в Грузии В случае если будет представлена дополнительная документация, в том числе банковские гарантии, с ними будет оформлен договор на 25 лет