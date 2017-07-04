В Грузии водителей маршрутных такси штрафуют за отказ включить кондиционер

PanARMENIAN.Net - Грузинская компания «Микроавтобус Тбилиси» с 1 июля обязала водителей включить кондиционеры, однако часть водителей не выполняют это требование.

По сообщению «Транспортной компании Тбилиси», служба мониторинга фиксирует все заявления, и водителям устанавливают соответствующие санкции, поэтому пассажиры должны обратиться на их горячую линию. Санкция на первый раз предусматривает предупреждение, на второй раз - временный запрет на управление транспортным средством, а на третий раз - расторжение контракта с водителем. По их информации, этим летом уже установлены разного рода санкции почти 120 водителям, пишет Грузия-Online, со ссылкой на «Нетгазету».

По заявлению «Транспортной компании Тбилиси», технически проверяются 1800 маршрутных такси, и, следовательно, исключено, чтобы на маршрут вышел водитель с неисправным кондиционером, поэтому аргумент, что кондиционер испорчен, и поэтому его не включают, не соответствует реальности.

Мобильные группы «Транспортной службы Тбилиси» несколько дней, как начали мониторинг кондиционирования в микроавтобусах. По информации мэрии, на данном этапе система охлаждения включена в 20% микроавтобусов.