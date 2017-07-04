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Snoop Dogg не удержался и скачал новый альбом JAY-Z нелегально

Snoop Dogg не удержался и скачал новый альбом JAY-Z нелегально
4 июля 2017 - 18:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) выложил видеорецензию на новый альбом ДЖЕЙ-ЗИ (JAY-Z). И признался, что послушал его нелегально.

По словам Снупа, он не пользуется стриминговым сервисом Tidal, в котором доступен альбом, поэтому «один кореш скачал его». Музыкант уточнил, что искал и в iTunes, но ничего там не обнаружил, пишет Meduza.

Снуп похвалил ДЖЕЙ-ЗИ, сказав: «Он снова сделал это». Рэпер призвал поддерживать других чаще, чем себя самих.

Альбом «4:44» ДЖЕЙ-ЗИ вышел 30 июня. Его выложили только в Tidal, который принадлежит ДЖЕЙ-ЗИ и мобильному оператору Sprint. Однако послушать его можно при условии, что пользователь оплатил подписку 26 июня или ранее. 7 июля «4:44» появится в iTunes.

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Meduza: Даже Снуп Догг скачал новый альбом Джей Зи нелегально
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