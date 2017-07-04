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Трамп проводит в своих гольф-клубах 1/5 часть президентского срока

Трамп проводит в своих гольф-клубах 1/5 часть президентского срока
4 июля 2017 - 18:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп провел в принадлежащих ему гольф-клубах пятую часть времени с момента вступления в должность.

Журналисты NBC News подсчитали, что на 4 июля Трамп находился у власти 165 дней, 49 из которых глава государства провел в своих частных владениях, а 35 — в принадлежащих ему гольф-клубах. В этой связи телеканал припомнил Трампу слова, сказанные во время предвыборной кампании.

Тогда еще кандидат в президенты заявил, что избиратели должны голосовать именно за него, так как он будет проводить много времени в Вашингтоне, не будет брать отпусков и играть в гольф, так как у него появится слишком много работы.

Для сравнения издание напоминает, что за первые четыре месяца президентства бывший глава государства Барак Обама сыграл в гольф один раз, а Трамп за тот же период — 15. Но точное количество матчей установить не удалось, эту информацию администрация либо скрывает, либо делится ею крайне неохотно, пишет Lenta.ru.

Как утверждает телеканал, пристрастие Трампа к времяпрепровождению в своих владениях заставляет думать об этичности такого поведения: государственные деньги, расходуемые на обеспечение деятельности и охрану главы государства, фактически перетекают на счета его же фирм и компаний.

Издание отмечает, что поездки президента могут стоить налогоплательщикам миллионы долларов из-за использования самолета главы государства, расходов на сотрудников Секретной службы, Береговой охраны, усиления мер безопасности на местных уровнях.

Однако точный подсчет этих затрат произвести невозможно, поскольку подобные расходы не должны раскрываться.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

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Lenta.ru: Трамп провел пятую часть президентского срока в своих гольф-клубах
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