Минобороны Карабаха опубликовало видеозапись применения ВС Азербайджана РСЗО TR-107

PanARMENIAN.Net - Министерство обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) опубликовало видеозапись применения ВС Азербайджана РСЗО TR-107.

«Обратите внимание на зафиксированное на мониторе время. Армянская сторона открыла ответный огонь в 20:31, то есть лишь после совершенных противником несколько раз обстрелов.

В представленной аудиозаписи диалоги противника свидетельствуют о том, что передовые подразделения Армии обороны Арцаха предприняли ответные действия в направлении азербайджанской огневой точки. Азербайджанская сторона по обыкновению размещает огневые точки в населенных пунктах, превращая мирное население в живой щит», – говорится в сообщении Минобороны Арцаха.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.