Сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта срочно прекратить военные действия

PanARMENIAN.Net - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта срочно прекратить военные действия на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Ричарда Хогланда (США).

В заявлении отмечается, что сопредседатели получили информацию о вспышке насилия поздно вечером 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, в результате которого погибли, в том числе и гражданские лица.

Сопредседатели Минской группы срочно призывают стороны прекратить военные действия. Насилие порождает насилие и не приводит к результатам. Единственный ответственный и гуманный метод разрешить данный конфликт состоит в том, чтобы стороны вернулись за стол переговоров по доброй воле», – отмечается в заявлении.

4 июля, в районе 20:20, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь по позициям Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), применив при этом реактивные системы залпового огня TR-107 (5 снарядов). Для подавления наступательной активности ВС Азербайджана передовые подразделения Армии обороны НКР около 20:31-20:40 были вынуждены прибегнуть к ответным действиям, в результате чего ущерб причинен огневой точке в селе Алханлу. Согласно достоверным данным, предоставленным соответствующими службами АО НКР, ВС Азербайджана понесли потери.

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