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System Of A Down станет хедлайнером фестиваля Park Live в Москве

System Of A Down станет хедлайнером фестиваля Park Live в Москве
5 июля 2017 - 12:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Пятый музыкальный фестиваль Park Live состоится 5 июля на «Арене ЦСКА» в Москве. Его участниками станут многие знаменитые группы: канадская группа Three Days Grace, шотландская Twin Atlantic, российская Louna.

Хедлайнером фестиваля станет всемирно известная американская рок-группа System Of A Down. На «Арену ЦСКА» они должны выйти в 21:00. Концерт в Москве завершит европейское турне калифорнийских рокеров, пишет ТАСС.

Впервые фестиваль Park Live состоялся в Москве в 2013 году. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители. В их числе - Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль» и многие другие.

Ссылки по теме:
Tass.ru: На фестивале Park Live в Москве выступят System Of A Down и Three Days Grace
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