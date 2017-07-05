System Of A Down станет хедлайнером фестиваля Park Live в Москве

PanARMENIAN.Net - Пятый музыкальный фестиваль Park Live состоится 5 июля на «Арене ЦСКА» в Москве. Его участниками станут многие знаменитые группы: канадская группа Three Days Grace, шотландская Twin Atlantic, российская Louna.

Хедлайнером фестиваля станет всемирно известная американская рок-группа System Of A Down. На «Арену ЦСКА» они должны выйти в 21:00. Концерт в Москве завершит европейское турне калифорнийских рокеров, пишет ТАСС.

Впервые фестиваль Park Live состоялся в Москве в 2013 году. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители. В их числе - Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль» и многие другие.