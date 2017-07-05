System Of A Down станет хедлайнером фестиваля Park Live в Москве
5 июля 2017 - 12:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Пятый музыкальный фестиваль Park Live состоится 5 июля на «Арене ЦСКА» в Москве. Его участниками станут многие знаменитые группы: канадская группа Three Days Grace, шотландская Twin Atlantic, российская Louna.
Хедлайнером фестиваля станет всемирно известная американская рок-группа System Of A Down. На «Арену ЦСКА» они должны выйти в 21:00. Концерт в Москве завершит европейское турне калифорнийских рокеров, пишет ТАСС.
Впервые фестиваль Park Live состоялся в Москве в 2013 году. В разные годы в фестивале принимали участие известные зарубежные и российские коллективы и исполнители. В их числе - Muse, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, «Мумий Тролль» и многие другие.
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В ходе встречи присутствующим на турецком языке представили культурное и историческое наследие армян Змюрны, истории их вынужденной миграции и последующая судьба.
В 2017 году фестиваль пройдет под девизом «Перекресток культур и цивилизаций».
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