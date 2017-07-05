Гол Мовсисяна помог РСЛ одержать победу над «Гэлакси»

PanARMENIAN.Net - «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле потерпел разгромное поражение со счетом 6:2 от «Реал Солт-Лейк» в матче регулярного чемпионата МЛС.

Один из голов в составе гостей на 62-й минуте матча забил экс-форвард «Спартака» Юра Мовсисян, а у хозяев отличился бывший защитник сборной Англии и «Челси» Эшли Коул.

В текущем чемпионате это 6-й гол Мовсисяна.

Победившая команда идет на 9-м месте в таблице Западной конференции, а проигравшая - на 7-м.